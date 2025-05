Prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, comenta sobre o cenário político: "um ganha e um perde, e quem perde sai chorando"

Durante uma entrevista recente, o prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, compartilhou suas opiniões sobre a dinâmica da política, destacando que, na sua visão, o jogo político é marcado por vencedores e perdedores. Segundo ele, "um ganha e outra perde, e quem perde normalmente sai chorando, e eu tirei o bico deles", refletindo a natureza muitas vezes competitiva e desafiadora do cenário político.





Dr. Oscar também comentou sobre a sua postura diante dessas situações, afirmando que conseguiu "tirar o bico deles", ou seja, manter a calma e a serenidade mesmo diante de adversidades ou derrotas. Essa declaração demonstra sua confiança e determinação em seguir firme na sua gestão, independentemente dos obstáculos que possam surgir.





O prefeito de Sobral reforçou a importância de manter o foco no bem-estar da cidade e de seus cidadãos, mesmo quando enfrenta momentos difíceis ou opiniões contrárias. Sua postura demonstra uma liderança resiliente e comprometida com o desenvolvimento do município.





Essa fala do Dr. Oscar Rodrigues serve como um lembrete de que, na política, é fundamental manter a cabeça fria e seguir em frente, aprendendo com as derrotas e celebrando as vitórias com humildade e determinação.





foto ilustrativa