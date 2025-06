A advogada e empresária Daniele Costa Morilhas, de 42 anos, e o filho dela Matheus Morilhas Gomes, de apenas 13, foram aprovados no curso de medicina em uma universidade em Limeira, interior de São Paulo. O menino ainda está no 9º ano do ensino fundamental e se inscreveu como “treineiro”, enquanto a mãe, que tem uma clínica odontológica, sempre teve o sonho de cursar medicina. O resultado? Ambos aprovados!





Fonte: R7