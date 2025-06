DESAPROVAÇÃO A LULA DISPARA e atinge 82% entre jovens: INSS afunda governo

Crise dos aposentados derruba aprovação para 30% e bate recorde de rejeição: 61%.

A aprovação do governo do presidente Lula caiu de 33% para 30% em maio, conforme levantamento do instituto Gerp divulgado nesta terça-feira (3). A reprovação também atingiu um recorde, passando de 57% para 61% no mesmo período.





Essa avaliação negativa é a pior registrada desde o início do ano, e o tombo demonstra o impacto direto da crise do roubo dos aposentados do INSS, que veio à tona no final de abril.





Lula mantém sua melhor avaliação em sua fortaleza eleitoral, o Nordeste (43%), e também entre os nortistas (43%). Nas demais regiões, no entanto, a desaprovação supera a metade: Sudeste (65%), Centro-Oeste (74%) e Sul (75%).





Entre os mais jovens, de 16 a 17 anos, a avaliação negativa é ainda mais expressiva, alcançando 82%. Em relação ao gênero, 58% das mulheres reprovam o governo, contra 65% dos homens.





A rejeição ao governo petista é maior entre os mais ricos, que ganham de 5 a 10 salários mínimos, com 71% de desaprovação. Esse índice cai para 36% entre aqueles que recebem apenas um salário mínimo.





A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre 28 e 31 de maio, com um grau de confiança de 95,5% e margem de erro de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos.





