Lindbergh Farias pede bloqueio de bens de Jair Bolsonaro e denuncia suposta “organização criminosa”

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, afirmou nesta segunda-feira (2) que pedirá à Procuradoria-Geral da República (PGR) o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma das alegações é de que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atua, nos Estados Unidos, para ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF) e promover ações contra a soberania nacional.





Segundo Lindbergh, há indícios de que o ex-presidente financia as atividades do filho no exterior, inclusive com transferências via PIX. “Está claro para nós que o pai está sustentando essa campanha diária de ataques às instituições, especialmente ao STF”, declarou antes de prestar depoimento à Polícia Federal, em Brasília.





O parlamentar petista se apresentou como testemunha no inquérito que investiga uma possível articulação internacional para constranger ministros da Corte, em especial Alexandre de Moraes. A investigação foi deflagrada após uma série de declarações e movimentações de Eduardo Bolsonaro nos EUA, incluindo reuniões com parlamentares da direita norte-americana e pedidos por sanções contra autoridades brasileiras.





“Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro. Isso não é espontâneo. Há um roteiro, há conversas com parlamentares estrangeiros, com autoridades, tudo articulado. E quem financia isso? Estamos entregando elementos que apontam para Jair Bolsonaro”, disse Lindbergh.





(Hora Brasília)