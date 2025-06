URGENTE: Ex-ministro Gilson Machado é preso em Pernambuco

O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), foi preso na manhã desta sexta-feira (13) em Recife (PE), segundo confirmou a Polícia Federal ao blog de Andréia Sadi, do portal G1. A prisão ocorre no âmbito de uma investigação que apura suposta tentativa de emissão de passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), com o objetivo de facilitar sua saída do Brasil. Cid é delator em inquéritos que investigam uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.





De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e com a própria PF, há indícios de que Machado atuou para viabilizar a documentação estrangeira em nome de terceiros, o que poderia configurar tentativa de obstrução de justiça. O ex-ministro, que é aliado próximo de Bolsonaro e ocupou o cargo entre 2020 e 2022, ainda não se manifestou oficialmente. A defesa de Mauro Cid também não comentou o caso até o momento. A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça Federal e o caso segue em sigilo.





Fonte: Hora Brasília