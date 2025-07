População de Jaibaras é convidada a participar da audiência do PPA 2026-2029 nesta terça-feira

É hoje, população do distrito de Jaibaras!

Contamos com a presença de vocês para mais uma importante audiência do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O momento de escuta acontece na tarde desta terça-feira (25/07), às 17h30, na Escola José Maria Félix.





Este é o momento ideal para contribuir com ideias e sugestões que irão orientar as ações do nosso município pelos próximos quatro anos. Sua participação é fundamental para construir um futuro melhor para todos!





Não perca essa oportunidade de fazer a sua voz ser ouvida e ajudar a transformar a nossa comunidade. Participe e faça a diferença!