Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina em Itapajé/CE

Quatro homens foram mortos a tiros na cidade de Itapajé , no interior do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (31). Segundo apuração da Verdinha FM, a Polícia Militar foi acionada para o local por volta das 3h30.





As quatro vítimas estavam todas encapuzadas e usando camisas de mangas compridas.





Os corpos foram encontrados na rua Romão Ferreira Lima, no Bairro Esmerino Gomes. As quatro vítimas ainda não foram identificadas. A Perícia foi ao local para iniciar os trabalhos de investigação da chacina.





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que "todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os suspeitos envolvidos nas mortes" em Itapajé. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estão no local realizando os primeiros levantamentos sobre o fato", diz o texto.





Atuam na investigação policiais civis da Delegacia de Itapajé, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, "A região recebeu reforço de policiamento ostensivo da PMCE. Policiais militares lotados no 11º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT) atuam na cidade reforçando o policiamento", informou a SSPDS.

Reunião com secretário de segurança





No dia anterior ao crime, nessa quarta-feira (30), o prefeito de Itapajé, Nonatinho, esteve reunido com o secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá, em um diálogo para traçar estratégias de melhoria da segurança na região. Imagens da reunião foram publicadas pelo gestor nas redes sociais.





No encontro, também esteve presente a prefeita de Irauçuba, Patrícia Barreto, que é esposa de Nonatinho.





