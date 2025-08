Guarda Civil de Sobral prende três suspeitos de roubo e recupera bens roubados em operação rápida e eficaz

Na madrugada desta quarta-feira (06), por volta das 4h30, a Guarda Civil Municipal de Sobral realizou uma operação de combate à criminalidade que resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de roubo a uma residência. A ação teve início na avenida que dá acesso ao bairro Boa Vizinhança, quando a equipe da GTAM 04 flagrou um homem em plena ação criminosa.





Durante a abordagem, o suspeito detido forneceu informações que indicavam a participação de outros comparsas no crime. Com essas informações, os agentes do GTAM 04, apoiados pela equipe da ROMU, iniciaram diligências na região da Várzea Grande. Em uma casa abandonada, os policiais localizaram e detiveram os demais envolvidos.





Ao todo, três homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos roubados, que foram recuperados e devolvidos às vítimas. As vítimas reconheceram os suspeitos como autores do roubo à sua residência, confirmando a eficácia da operação.





A ação foi considerada um sucesso pelas forças de segurança, demonstrando o compromisso da Guarda Civil Municipal de Sobral em proteger a população. O trabalho ostensivo e preventivo tem se mostrado uma estratégia eficiente no combate à criminalidade, garantindo respostas rápidas e eficazes à sociedade sobralense.





Com informações de Sobral Online