Polícia apreende mais de 53kg de drogas que eram transportadas em taxi entre Santa Quitéria e Canindé

A ação resultou na prisão em flagrante de um casal suspeito de tráfico de drogas.

A Polícia Militar apreendeu, na manhã da sexta-feira (25), mais de 53 quilos de entorpecentes que estavam sendo transportados em um veículo pela rodovia CE-257, entre Santa Quitéria e Canindé. A ação resultou na prisão em flagrante de um casal suspeito de tráfico de drogas.





Por volta das 10h, o Centro de Operações da Polícia Militar de Canindé recebeu informações sobre um casal vindo do Rio de Janeiro que estaria transportando drogas em um veículo, com destino à capital cearense. Com as informações, uma equipe da Força Tática iniciou diligências com o objetivo de interceptar o veículo e conseguiu acompanhar em tempo real o deslocamento, abordando nas proximidades do distrito de Caiçara.





Durante a ação, os policiais identificaram os ocupantes como um homem de 21 anos e uma mulher de 18. No interior do veículo, foram localizados 53,6 quilos de drogas, sendo 49 de maconha e 4,6 de pasta base de cocaína. O material estava dividido em diversos tabletes, com aproximadamente 1 kg cada.





Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé. Na unidade, o casal foi autuado com base no artigo 33 da Lei de Drogas, e permanece à disposição da Justiça. O condutor do táxi prestou esclarecimentos e foi liberado.





