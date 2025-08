PRIMEIRO BANCO NA MIRA por desafiar sanções contra Moraes

A fintech QESH IP LTDA tornou-se alvo de denúncia formal por suposto descumprimento das sanções impostas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, após o jornalista Allan dos Santos divulgar prints que mostram uma chave PIX ativa vinculada ao magistrado mesmo após sua inclusão na lista da Lei Global Magnitsky. O caso levou o Banco Central a abrir procedimento administrativo contra a instituição, enquanto Allan apresentou denúncia também ao Departamento de Estado e ao OFAC, órgão responsável por fiscalizar o cumprimento das sanções. A controvérsia ocorre em meio a pressões no STF, onde aliados do governo, como o senador Lindbergh Farias, tentam barrar a aplicação das medidas, enquanto grandes bancos, temendo punições internacionais, indicam que seguirão as normas americanas. Via portal César Wagner

