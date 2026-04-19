Ex-vereador de Hidrolândia, Orlean Pereira, é morto a facadas

O autor do crime fugiu a pé, deixando pra trás o seu carro, que foi apedrejado no local.

Uma tragédia chocou a cidade de Hidrolândia no final da noite deste sábado (18). O comerciante e ex-vereador José Orlean Pereira Souza, 60, foi morto com golpes de faca, dentro de um bar na localidade de Algora.





Segundo informações, a vítima tentou separar duas pessoas que estavam se desentendendo e brigando por motivo de jogo, no entanto, acabou sendo atingido com duas perfurações na região abdominal. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.





O autor do crime foi identificado como Francisco Félix Pereira Lima, que é presidente da Associação de Catadores. Ele fugiu do local a pé, deixando pra trás o seu carro, que foi apedrejado no local. A Polícia já faz diligências a procura dele.





Uma grande movimentação se formou no Hospital, enquanto a ocorrência estava em andamento, com as pessoas abaladas com o ocorrido.





O corpo da vítima foi recolhido para o núcleo da Perícia Forense de Crateús. O município volta a registrar homicídio depois de um ano e três meses.





Orlean era proprietário da pousada e churrascaria Rei do Carneiro. Foi eleito vereador em 2012 e era suplente no pleito passado.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria