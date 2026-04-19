Socorrista é chamado para acidente e descobre que vítima fatal era o próprio filho

Uma ocorrência na madrugada deste sábado (18) transformou uma rotina de resgate em um dos episódios mais dolorosos já registrados na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná. Um socorrista do Samu foi acionado para atender vítimas de um grave acidente e, ao chegar ao local, se deparou com uma cena devastadora: o próprio filho estava entre os mortos.





O jovem, identificado como Natan Pereira da Silva, de 24 anos, dirigia o carro que capotou no km 290 da rodovia. O veículo transportava cinco pessoas e, com a violência do impacto, todos os ocupantes foram arremessados para fora.





Mesmo diante do choque, o pai participou do atendimento junto a outros socorristas e tentou reanimar o filho. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas. Uma das vítimas, após ser lançada para fora do veículo, foi atropelada por dois carros que passavam pela rodovia, sofrendo lesões severas e correndo risco de amputação.





As circunstâncias do capotamento ainda são investigadas pela Polícia Civil do Paraná. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que teria provocado o acidente.





Fonte: Folha do Estado