Greve já passa de 50 dias e atinge 53 universidades e institutos federais em todo o país

Mais de 53 universidades e institutos federais estão em greve há mais de 50 dias, afetando cerca de 150 campi em todo o Brasil, por culpa do descaso do governo Lula.





Os servidores técnico-administrativos paralisaram as atividades após o Executivo descumprir acordos assinados em 2024, ignorando reivindicações justas como reajustes, reposicionamento na carreira e melhorias nas condições de trabalho.





A palavra de ordem que unifica a categoria é direta: "Cumpra-se o acordo".





O governo Lula, no entanto, não demonstra disposição política para isso. Após a greve de 2024, que durou 113 dias, o governo assinou os Termos de Acordo nº 10/2024 (para docentes) e nº 11/2024 (para TAEs). Segundo a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA), dos 16 pontos acordados, apenas quatro foram parcialmente cumpridos. Ivanilda Reis, coordenadora da FASUBRA, afirmou: “O governo desconsidera a importância da educação e, com isso, desvaloriza os trabalhadores”.





Enquanto o Planalto posa de defensor da educação pública, as federais viram o caos: aulas suspensas, laboratórios fechados e bandejões parados, prejudicando milhares de estudantes tudo porque o governo prefere quebrar promessas a cumprir o que assinou.





Informação do portal Diário 360.