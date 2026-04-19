Levantamento Datafolha expõe crise e dívidas atingem 67% dos brasileiros e atrasos explodem

Em meio às discussões do governo federal para lançar um novo programa de renegociação de dívidas dos brasileiros, pesquisa Datafolha divulgada na edição deste domingo, 19, no jornal Folha de S. Paulo mostra que 67% dos brasileiros têm dívidas financeiras, como empréstimos, e pouco mais de um a cada cinco, ou 21%, admitem ter dívidas em atraso. Dados de janeiro do Banco Central registram que o comprometimento da renda das famílias atingiu o recorde da série histórica em janeiro, com 29,3%. O índice, além de retratar a dificuldade de o contribuinte fechar as contas do mês, é interpretado como um dos fatores pelos quais o presidente Lula não consegue surfar eleitoralmente entre parte do eleitorado, mesmo coma inflação sob controle e programas como o de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5.000 reais.





Entre os entrevistados que confirmaram terem recorrido a empréstimos de amigos e familiares – universo que chega a 41% – 29% justificaram a medida por inadimplência no rotativo do cartão de crédito, 26% por dívidas contraídas junto a bancos e 25% em carnês de lojas.





A partir de critérios próprios apresentados pelo levantamento, 27% dos brasileiros disseram viver em situação financeira apertada e 18% em condições severas. São 36% os que ponderam estar em uma categoria moderada de endividamento e os classificados como de situação financeira leve somam 19%. Para fazer frete ao cenário de endividamento, 64% afirmaram ter cortado gastos de lazer, 60% abaixaram a quantidade de refeições fora de casa e 52% informaram ter reduzido a quantidade de alimentos comprados.





Modalidade de crédito que detém um dos maiores juros do país, com média de quase 15% ao mês, o rotativo do cartão de crédito é usado por 27% dos brasileiros, informou o Datafolha. Cinco porcento utilizam o mecanismo com muita frequência (3% sempre e 2% frequentemente), ao passo que 11% responderam que “às vezes” usam e outros 11% que raramente o fazem. Entre os entrevistados, 84% responderam que o rotativo do cartão transforma pequenas dívidas em verdadeiras “bolas de neve”.





Quando medida a inadimplência em contas de consumo, como impostos e boletos do dia a dia, 12% disseram ter dívidas em contas de telefone, celular ou internet, 12% em impostos ou taxas, 11% em contas de luz e 9% de água.





O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 117 municípios nos dias 8 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.





Com informações de VEJA