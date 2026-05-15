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sexta-feira, 15 de maio de 2026

Câmara de Sobral não alcança quórum de dois terços em votação das contas de Ivo Gomes

sexta-feira, maio 15, 2026  Nenhum comentário

A Câmara Municipal de Sobral realizou, na manhã desta sexta-feira (15), uma sessão extraordinária para o julgamento das contas de governo referentes ao exercício de 2023 do ex-prefeito Ivo Gomes.

Durante a votação, a base governista conseguiu reunir 13 votos favoráveis à aprovação das contas. No entanto, o placar não atingiu os 14 votos necessários para garantir os dois terços exigidos pelo Legislativo sobralense para validação da matéria.

A sessão extraordinária movimentou o meio político sobralense e contou com forte expectativa em torno do posicionamento dos vereadores diante da análise das contas da administração municipal referente ao último ano da gestão de Ivo Gomes.

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