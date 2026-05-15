Banco Master teria investido R$ 160 milhões em programa de Luciano Huck antes da crise

O colapso do Banco Master reacendeu discussões sobre relações entre política, mídia e grandes contratos publicitários. Antes da liquidação da instituição financeira, o banco teria investido entre R$ 120 milhões e R$ 160 milhões em ações de patrocínio ligadas ao programa Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck.





O tema ganhou repercussão após o senador Flávio Bolsonaro sair em defesa da relação mantida com o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao banco. Segundo o parlamentar, o vínculo foi estritamente comercial e relacionado ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro, sem utilização de recursos públicos.





Aliados do senador afirmam que o projeto audiovisual virou alvo de ataques políticos, enquanto contratos publicitários milionários envolvendo o Banco Master teriam recebido tratamento mais brando por parte da imprensa e do debate público.





Flávio Bolsonaro criticou o que classificou como “dois pesos e duas medidas” na cobertura do caso, alimentando uma nova onda de discussões sobre influência econômica, interesses políticos e exposição seletiva na mídia brasileira.





Nos bastidores, o episódio ampliou questionamentos sobre a relação entre grandes grupos financeiros, investimentos em entretenimento televisivo e impactos políticos gerados pela repercussão pública dessas conexões.



