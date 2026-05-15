SINE/IDT divulga 114 vagas de emprego em Sobral nesta sexta-feira, 15

O SINE/IDT divulgou nesta quinta-feira novas oportunidades de emprego para o município de Sobral e região. Ao todo, estão sendo ofertadas 112 vagas para ampla concorrência, além de 2 vagas destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD).
Confira as vagas disponíveis:
• Agente de vendas de serviços — 01 vaga
• Assistente administrativo — 01 vaga
• Auxiliar administrativo — 01 vaga
• Auxiliar de cozinha — 02 vagas
• Auxiliar de limpeza — 03 vagas
• Auxiliar de linha de produção — 01 vaga
• Auxiliar de marceneiro — 02 vagas
• Balconista de açougue — 01 vaga
• Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
• Cobrador externo — 01 vaga
• Consultor de vendas — 03 vagas
• Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga
• Cozinheiro geral — 02 vagas
• Eletricista auxiliar — 01 vaga
• Empregado doméstico arrumador — 02 vagas
• Gerente comercial — 03 vagas
• Gerente de produção e operações — 01 vaga
• Gerente de supermercado — 01 vaga
• Instrutor de informática — 01 vaga
• Marceneiro — 02 vagas
• Motorista de caminhão — 01 vaga
• Operador de caixa — 01 vaga
• Operador de vendas (lojas) — 02 vagas
• Pedreiro — 60 vagas
• Porteiro de edifícios — 01 vaga
• Promotor de vendas — 04 vagas
• Redator de publicidade — 01 vaga
• Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga
• Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga
• Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
• Técnico de segurança do trabalho — 01 vaga
• Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
• Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
• Técnico em segurança do trabalho — 01 vaga
• Vendedor de consórcio — 01 vaga
• Vendedor interno — 03 vagas
Total de vagas: 112
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD):
• Assistente de vendas — 01 vaga
• Empacotador, a mão — 01 vaga
Total de vagas PCD: 02
Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral (VAPT VUPT) portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria