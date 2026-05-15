SINE/IDT divulga 114 vagas de emprego em Sobral nesta sexta-feira, 15

O SINE/IDT divulgou nesta quinta-feira novas oportunidades de emprego para o município de Sobral e região. Ao todo, estão sendo ofertadas 112 vagas para ampla concorrência, além de 2 vagas destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira as vagas disponíveis:

• Agente de vendas de serviços — 01 vaga

• Assistente administrativo — 01 vaga

• Auxiliar administrativo — 01 vaga

• Auxiliar de cozinha — 02 vagas

• Auxiliar de limpeza — 03 vagas

• Auxiliar de linha de produção — 01 vaga

• Auxiliar de marceneiro — 02 vagas

• Balconista de açougue — 01 vaga

• Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga

• Cobrador externo — 01 vaga

• Consultor de vendas — 03 vagas

• Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga

• Cozinheiro geral — 02 vagas

• Eletricista auxiliar — 01 vaga

• Empregado doméstico arrumador — 02 vagas

• Gerente comercial — 03 vagas

• Gerente de produção e operações — 01 vaga

• Gerente de supermercado — 01 vaga

• Instrutor de informática — 01 vaga

• Marceneiro — 02 vagas

• Motorista de caminhão — 01 vaga

• Operador de caixa — 01 vaga

• Operador de vendas (lojas) — 02 vagas

• Pedreiro — 60 vagas

• Porteiro de edifícios — 01 vaga

• Promotor de vendas — 04 vagas

• Redator de publicidade — 01 vaga

• Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga

• Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga

• Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga

• Técnico de segurança do trabalho — 01 vaga

• Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga

• Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga

• Técnico em segurança do trabalho — 01 vaga

• Vendedor de consórcio — 01 vaga

• Vendedor interno — 03 vagas

Total de vagas: 112

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD):

• Assistente de vendas — 01 vaga

• Empacotador, a mão — 01 vaga

Total de vagas PCD: 02

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral (VAPT VUPT) portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis