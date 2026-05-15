ALERTA: adolescente morre após sofrer choque elétrico ao usar chapinha

Uma adolescente, de 16 anos, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto usava a chapinha de cabelo em sua casa na comunidade de Vereda, interior da Bahia. Maria Catarina Souza Carvalho chegou a ser levada para um hospital municipal em Central, mas não resistiu.





O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (13). A mãe da adolescente conta ter ouvido gritos por parte da filha e correu até o quarto a fim de socorrê-la. Ao chegar no local, se deparou com Maria sofrendo a descarga elétrica.





A mãe relata ter desligado a chapinha da tomada e iniciado os primeiros socorros até a chegada da equipe médica. Maria foi levada ao hospital, mas foi a óbito pouco depois de dar entrada no local.





O caso foi registrado pela Delegacia Territorial de Central como morte acidental por choque elétrico.





Em 2021, um caso semelhante ocorreu no município de São José do Bonfim, interior da Paraíba. Thamires da Conceição Silva também foi a óbito após sofrer uma descarga elétrica ao usar a chapinha. Os socorristas tentaram reanimar a adolescente de 14 anos, mas ela não resistiu. De acordo com a polícia, uma parte do fio do equipamento capilar estava desencapado e ligado em uma extensão.





Via portal Pleno News