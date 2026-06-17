Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras abre inscrições para o semestre 2026.2 com mais de 1.100 vagas

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação de Sobral, está com inscrições abertas para os cursos ofertados pelo Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras referentes ao semestre 2026.2. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 1.155 vagas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Libras, Informática Básica e Hardware Básico, contemplando turmas nos turnos manhã, tarde e noite.





As oportunidades são destinadas a estudantes da rede pública e privada, universitários, professores e demais interessados a partir de 12 anos de idade, conforme os critérios estabelecidos em edital.





Entre as vagas ofertadas, 81 são destinadas exclusivamente a professores e servidores da administração pública municipal, distribuídas entre os cursos de Inglês, Libras, Informática Básica e Hardware Básico, fortalecendo as ações de formação continuada e qualificação profissional dos colaboradores da gestão municipal.





Os estudantes da rede pública municipal e estadual, alunos de universidades públicas de Sobral e outros públicos previstos em edital contam com isenção integral. Já os servidores municipais que desejarem ingressar nos cursos de Espanhol, Francês e Italiano terão condições especiais de investimento, conforme as regras do processo seletivo.





As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 16 de junho a 7 de julho de 2026, por meio do link selecao.sobral.ce.gov.br. A divulgação do resultado está prevista para o dia 21 de julho, e o início das aulas ocorrerá em 3 de agosto de 2026.





Referência na oferta de cursos de formação complementar em Sobral, o Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras amplia oportunidades de aprendizagem, qualificação profissional e desenvolvimento pessoal para estudantes, servidores e comunidade em geral. A iniciativa integra as ações da gestão municipal voltadas à democratização do acesso ao conhecimento e ao fortalecimento da educação como ferramenta de transformação social.









SERVIÇO









Inscrições para os cursos do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras – Semestre 2026.2

📅 Período de inscrições: 16 de junho a 7 de julho de 2026

💻 Inscrições online: selecao.sobral.ce.gov.br

📢 Divulgação do resultado: 21 de julho de 2026

🎓 Início das aulas: 3 de agosto de 2026









Cursos ofertados:





Inglês

Espanhol

Francês

Italiano

Libras

Informática Básica

Hardware Básico





Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos, universitários, professores, servidores municipais e comunidade em geral, conforme critérios do edital.



