Lula diz que nunca foi esquerdista e que já foi chamado de anticomunista

Durante uma conversa na reunião do G7, Lula disse ao chanceler alemão, Friedrich Merz, e à diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, que nunca foi esquerdista e que na década de 80 chegou a ser rotulado como anticomunista. O comentário apareceu durante uma conversa em que Kristalina afirma que a expectativa do mundo em 2002, era que Lula fosse um esquerdista o que, segundo ela, não se confirmou.





Lula estava explicando que os governos de direita, como republicanos nos EUA e conservadores na Europa, tiveram mais tempo no poder que os governos de esquerda e, por isso, o mundo seria do “caminho do meio” e que não de esquerda. O vídeo foi revelado pelo Metrópoles.





O presidente ainda lembrou que chegou a ser tratado como anticomunista na década de 1980 qunado recusou um convite poara participar de um congresso da UNião Soviética e fez uma viagem à Europa para pedir solidariedade. Ele declarou “Em 1980, tinha um congresso na Rússia para o qual fui convidado. Eu não fui porque havia sido condenado pela Lei de Segurança Nacional. Fiz uma viagem pela Europa angariando solidariedade. E aí passei a ser tratado como anticomunista”.





Com informações do portal Jornal Opção: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/lula-diz-que-nunca-foi-esquerdista-e-que-ja-foi-chamado-de-anticomunista-837282/