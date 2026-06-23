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terça-feira, 23 de junho de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades

terça-feira, junho 23, 2026  Nenhum comentário

Vagas disponíveis

  • Açougueiro – 01
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06
  • Ajudante de cozinha – 01
  • Ajudante de farmácia – 01
  • Ajudante de motorista – 01
  • Atendente de balcão de café – 01
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01
  • Auxiliar administrativo – 02
  • Auxiliar de cozinha – 02
  • Auxiliar de estoque – 01
  • Auxiliar de expedição – 01
  • Auxiliar de limpeza – 02
  • Auxiliar de linha de produção – 05
  • Auxiliar de logística – 01
  • Auxiliar de marceneiro – 01
  • Auxiliar de mecânico de autos – 02
  • Auxiliar financeiro – 01
  • Babá – 01
  • Cobrador externo – 01
  • Confeiteiro – 01
  • Consultor de vendas – 06
  • Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01
  • Cozinheiro de restaurante – 01
  • Cozinheiro geral – 01
  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01
  • Engenheiro civil – 01
  • Estoquista – 03
  • Fiscal de prevenção de perdas – 01
  • Forneiro de padaria – 01
  • Gerente de produção – 01
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
  • Manicure/Pedicure – 01
  • Marceneiro – 01
  • Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01
  • Motofretista – 01
  • Motorista de caminhão – 01
  • Motorista entregador – 01
  • Operador de caixa – 01
  • Operador de empilhadeira – 01
  • Promotor de vendas – 01
  • Recepcionista atendente – 01
  • Recepcionista, em geral – 01
  • Salgadeiro – 01
  • Técnico de produção – 01
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300
  • Vendedor de consórcio – 01
  • Vendedor interno – 03
  • Vendedor porta a porta – 11

Total de vagas: 380

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar administrativo – 01
  • Auxiliar de limpeza – 01
  • Fiscal de loja – 01

Total de vagas para PCD: 03

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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