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quarta-feira, 22 de julho de 2026

Banhista tenta atirar contra velejador durante briga no RJ, mas arma falha

quarta-feira, julho 22, 2026  Nenhum comentário

Um homem sacou uma pistola e tentou disparar contra um praticante de kitesurf durante uma discussão na Praia do Arubinha, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (21). O suspeito apertou o gatilho duas vezes, mas a arma falhou e os tiros não saíram. (Vídeo no final da matéria).

A cena foi registrada em vídeo por pessoas que estavam na praia, e as imagens rapidamente circularam nas redes sociais. O velejador não ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma viatura ao local, mas o suspeito já havia fugido em um carro. Testemunhas relataram que ele deixou a praia logo após a falha do armamento.

O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial (Arraial do Cabo). A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar o autor e apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

A motivação da discussão ainda não foi esclarecida. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Fonte: Gazeta Brasil

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