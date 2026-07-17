Grave: Bolsonaro apresenta crise de soluços por 36 horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentou nesta semana um episódio prolongado de soluços que durou aproximadamente 36 horas, segundo informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo médico Brasil Caiado, responsável pelo acompanhamento de sua saúde.





O relatório faz parte dos boletins médicos enviados regularmente à Corte para informar sobre o estado clínico do ex-presidente.





De acordo com o documento, a crise ocorreu há cerca de três dias, após um período de estabilidade, e foi controlada com a administração de doses adicionais dos medicamentos utilizados no tratamento.





O boletim também informa que o quadro geral de Bolsonaro permanece estável. No entanto, o médico ressalta que o ex-presidente continua apresentando efeitos adversos relacionados aos remédios de ação no sistema nervoso central.





Entre os sintomas descritos estão a instabilidade crônica do equilíbrio corporal e episódios de sonolência. “Porém persistem os efeitos secundários decorrentes dos medicamentos de ação central, principalmente a instabilidade crônica do equilíbrio corporal e sonolência”, destacou Brasil Caiado no relatório enviado ao STF.





No início deste mês, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prorrogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. A medida foi mantida em razão das condições de saúde apresentadas pelo ex-presidente.





Bolsonaro cumpre pena em casa após ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por suposta "tentativa de golpe de Estado" e outros crimes relacionados ao caso. (Foto: reprodução; Fonte: UOL)