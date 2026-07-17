Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

O MAIOR CHITÃO DE SOBRAL E REGIÃO SERÁ NA FAZENDA ALEGRE

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 17 de julho de 2026

Reviravolta no Caso Helena: laudo descarta abuso s3xual em bebê encontrada morta

sexta-feira, julho 17, 2026  Nenhum comentário

O caso de Helena, uma bebê de 10 meses encontrada morta em um apartamento em Fortaleza (CE), ganhou novos desdobramentos com a divulgação do laudo da perícia forense. O documento concluiu que não houve abuso sexual, apontando a causa da morte como asfixia.

A morte ocorreu em um bairro nobre da cidade e, inicialmente, havia suspeitas de abuso devido a informações preliminares do hospital e da polícia. No entanto, os exames descartaram a presença de material genético do namorado e do primo envolvidos no caso. O caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Fonte: R7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 