Reviravolta no Caso Helena: laudo descarta abuso s3xual em bebê encontrada morta

O caso de Helena, uma bebê de 10 meses encontrada morta em um apartamento em Fortaleza (CE), ganhou novos desdobramentos com a divulgação do laudo da perícia forense. O documento concluiu que não houve abuso sexual, apontando a causa da morte como asfixia.





A morte ocorreu em um bairro nobre da cidade e, inicialmente, havia suspeitas de abuso devido a informações preliminares do hospital e da polícia. No entanto, os exames descartaram a presença de material genético do namorado e do primo envolvidos no caso. O caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.



