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sábado, 18 de julho de 2026

Santa Casa de Sobral recebe novo equipamento de ultrassonografia para fortalecer assistência às gestantes de alto risco

sábado, julho 18, 2026  Nenhum comentário

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral recebeu um novo equipamento de ultrassonografia, com tecnologia avançada, para fortalecer a assistência às gestantes de alto risco, especialmente na identificação precoce de cardiopatias congênitas — alterações na estrutura ou no funcionamento do coração que podem surgir nas primeiras oito semanas de gestação, durante o desenvolvimento embrionário.

O investimento integra as ações da instituição para ampliar e qualificar a assistência materno-infantil por meio da modernização do seu parque tecnológico. Os recursos para a aquisição do equipamento foram viabilizados pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

Com a nova tecnologia, a Maternidade da Santa Casa passa a oferecer melhores condições para o diagnóstico e o acompanhamento da gestação, contribuindo para a detecção precoce de alterações cardíacas fetais e para o planejamento do cuidado ainda durante o pré-natal.

A aquisição integra um amplo processo de modernização do parque tecnológico da instituição. Nos últimos meses, a Santa Casa também incorporou novos equipamentos para os serviços de endoscopia e colonoscopia, um novo tomógrafo computadorizado e aguarda a instalação de um acelerador linear, que reforçará a assistência aos pacientes oncológicos.

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