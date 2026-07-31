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sexta-feira, 31 de julho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

sexta-feira, julho 31, 2026  Nenhum comentário

Vagas para o público em geral (81)

  • Abastecedor de caldeira – 01
  • Agente de vendas de serviços – 01
  • Alinhador veicular – 01
  • Analista contábil – 02
  • Assistente administrativo – 01
  • Assistente de logística de transporte – 01
  • Assistente Jurídico – 01
  • Atendente de balcão de café – 01
  • Atendente de lanchonete – 02
  • Atendente do setor de frios e laticínios – 01
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02
  • Auxiliar administrativo – 01
  • Auxiliar de cozinha – 03
  • Auxiliar de limpeza – 03
  • Auxiliar de logística – 01
  • Auxiliar de marceneiro – 01
  • Auxiliar de mecânico de autos – 04
  • Auxiliar de padeiro – 01
  • Babá – 01
  • Bombeiro hidráulico – 01
  • Carpinteiro – 01
  • Carpinteiro (obras) – 02
  • Cartazeiro – 01
  • Churrasqueiro – 01
  • Comprador – 01
  • Confeiteiro – 01
  • Consultor de vendas – 01
  • Cozinheiro de restaurante – 01
  • Cozinheiro geral – 02
  • Cozinheiro industrial – 01
  • Cuidador de idosos – 01
  • Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01
  • Eletricista de instalações de veículos automotores – 01
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01
  • Engenheiro civil – 01
  • Estoquista – 03
  • Faturista – 01
  • Ferreiro – 01
  • Ferreiro armador na construção civil – 01
  • Garçom – 01
  • Gerente administrativo – 01
  • Gerente de farmácia – 01
  • Gerente de posto de venda – 01
  • Instrumentador cirúrgico – 01
  • Lavador de roupas e artefatos à mão – 01
  • Manobrista de veículos pesados sobre rodas – 01
  • Marceneiro – 01
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01
  • Motorista entregador – 04
  • Motorista operacional de guincho – 01
  • Operador de empilhadeira – 01
  • Operador eletromecânico – 01
  • Pedagogo – 01
  • Pedreiro – 01
  • Recepcionista atendente – 01
  • Repositor (supermercados) – 01
  • Representante comercial autônomo – 03
  • Servente de obras – 01
  • Vaqueiro – 02
  • Vendedor interno – 01

Total de vagas: 81

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 35

  • Alimentador de linha de produção – 30
  • Armador de estrutura de concreto – 01
  • Operador de caixa – 01
  • Zelador – 03

Total de vagas PCD: 35

Fonte: https://chatgpt.com/c/6a6cbb2a-8968-83e9-b5fd-c46e5e270df4

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