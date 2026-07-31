SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

Vagas para o público em geral (81)
- Abastecedor de caldeira – 01
- Agente de vendas de serviços – 01
- Alinhador veicular – 01
- Analista contábil – 02
- Assistente administrativo – 01
- Assistente de logística de transporte – 01
- Assistente Jurídico – 01
- Atendente de balcão de café – 01
- Atendente de lanchonete – 02
- Atendente do setor de frios e laticínios – 01
- Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02
- Auxiliar administrativo – 01
- Auxiliar de cozinha – 03
- Auxiliar de limpeza – 03
- Auxiliar de logística – 01
- Auxiliar de marceneiro – 01
- Auxiliar de mecânico de autos – 04
- Auxiliar de padeiro – 01
- Babá – 01
- Bombeiro hidráulico – 01
- Carpinteiro – 01
- Carpinteiro (obras) – 02
- Cartazeiro – 01
- Churrasqueiro – 01
- Comprador – 01
- Confeiteiro – 01
- Consultor de vendas – 01
- Cozinheiro de restaurante – 01
- Cozinheiro geral – 02
- Cozinheiro industrial – 01
- Cuidador de idosos – 01
- Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01
- Eletricista de instalações de veículos automotores – 01
- Encarregado de crédito e cobrança – 01
- Engenheiro civil – 01
- Estoquista – 03
- Faturista – 01
- Ferreiro – 01
- Ferreiro armador na construção civil – 01
- Garçom – 01
- Gerente administrativo – 01
- Gerente de farmácia – 01
- Gerente de posto de venda – 01
- Instrumentador cirúrgico – 01
- Lavador de roupas e artefatos à mão – 01
- Manobrista de veículos pesados sobre rodas – 01
- Marceneiro – 01
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01
- Motorista entregador – 04
- Motorista operacional de guincho – 01
- Operador de empilhadeira – 01
- Operador eletromecânico – 01
- Pedagogo – 01
- Pedreiro – 01
- Recepcionista atendente – 01
- Repositor (supermercados) – 01
- Representante comercial autônomo – 03
- Servente de obras – 01
- Vaqueiro – 02
- Vendedor interno – 01
Total de vagas: 81
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 35
- Alimentador de linha de produção – 30
- Armador de estrutura de concreto – 01
- Operador de caixa – 01
- Zelador – 03
Total de vagas PCD: 35
Fonte: https://chatgpt.com/c/6a6cbb2a-8968-83e9-b5fd-c46e5e270df4
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