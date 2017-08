2 superdicas para prevenir e tratar doenças da próstata de forma 100% natural!

Algumas plantas têm mais funções do que imaginamos.



A urtiga, por exemplo, é uma planta poderosíssima para tratamentos medicinais, mas poucas pessoas sabem disso.



Para você ter noção, a planta pode curar asma, alergias, dores na garganta e qualquer problema no sistema respiratório.



Além disso, ajuda a tratar casos de hemorragia, anemia, insuficiência hepática, artrite, gota, alergias, febre, diabetes, diarreia, próstata, úlcera e reumatismo.



Quer saber mais?



Ela é ótima para evitar a perda de cabelo e combater a caspa, fortalecendo o couro cabeludo.



Trouxemos uma pequena lista de como você pode se tratar, se seu problema for:



- Diabetes: basta uma infusão simples para ser consumida 3 vezes por dia, assim você estabilizará os níveis de glicose no sangue.



- Aparelho urinário e renal: as pedras nos rins, por exemplo, podem ser dissolvidas com o chá de urtiga, pois ele tem propriedades diuréticas.



- Sistema circulatório: a planta melhora a circulação - tome uma xícara do chá de urtiga planta durante a manhã e outra à noite.



- Obesidade: não só este mal, como qualquer outro que necessite da eliminação de fluidos, pode ser combatido com o simples consumo da infusão da planta completamente seca.



- Doenças da próstata: a urtiga também é muito eficaz no tratamento de problemas da próstata.



Se for o seu caso, tome o chá de urtiga, mas não deixa de consultar um médico previamente.



A planta é fácil de encontrar em vários quintais, mas seu manejo exige cuidado (colhida com luvas e depois colocada para secar), pois o contato com a pele pode causar reação alérgica.



Por isso o ideal é comprar um pacotinho das folhas secas de urtiga em lojas de chá ou produtos naturais (encontra-se na seção de chás da loja), pois neste estado já não há mais risco de irritações na pele.



Como fazer o chá



INGREDIENTES



1 colher (sopa) das folhas secas



1 litro de água



MODO DE PREPARO



Leve a água a ferver e deixe por aproximadamente 3 a 4 minutos, esperando pela ebulição (formação das bolhinhas) para retirar do fogo.



Adicione as folhas e tampe a panela.



O chá deve repousar por no mínimo dez minutos antes de poder ser consumido.



Consuma três xícaras por dia.



É recomendado adoçar com mel para facilitar a ingestão.



No caso de diabéticos, aconselha-se o adoçante estévia (cuidado: compre uma estévia pura).



O chá é contraindicado para grávidas.



MAIS UMA DICA



Outro excelente remédio natural para desinflamar a próstata é o óleo de copaíba.



Existe o óleo de uso externo e o de uso interno.



É preciso ter certeza de que o óleo é puro, sem o uso adicional de conservantes e outras substâncias tóxicas, para usá-lo internamente.



Se não tiver essa certeza, descarte seu uso interno.



Se houver certeza de que o óleo pode ser usado internamente, tome uma gota para cada dez quilos de peso.



Misture com um pouco de água.



Onde comprar óleo de copaíba?



Normalmente em lojas de produtos naturais.



Mas tome cuidado.



Pesquise muito a procedência, pois há muitas falsificações.



Essa dica não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.

Fonte: curapelanatureza