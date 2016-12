CEARÁ: Balanço parcial aponta 23 mortes violentas no Natal

Balanço parcial aponta que, ao menos, 23 pessoas tiveram morte violenta no Ceará no fim de semana do Natal. Registros das autoridades da Segurança Pública apontam a ocorrência de 17 homicídios e mais seis mortes em acidentes de trânsito. A maioria dos desastres envolveu motocicletas em rodovias estaduais e estradas vicinais do Interior.





Os 17 casos de homicídios foram assim distribuídos: Capital (6 casos), Região Metropolitana de Fortaleza/RMF (4 ), Interior Norte (4) e Interior Sul (3).





Em Fortaleza, um bairro se destacou na violência, a Barra do Ceará, onde três pessoas morreram, sendo duas em tiroteios ocorridos na comunidade das Goiabeiras, em decorrência de uma disputa entre quadrilhas de traficantes de drogas.





Além da Barra do Ceará, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registraram no fim de semana crimes de morte nos seguintes bairros: Canindezinho, Parque São José e Conjunto Palmeiras.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram quatro assassinatos, sendo dois deles no Município de Caucaia e ambos no Distrito de Jurema. Em Itaitinga, um homem foi morto na localidade de Taveira. E em Horizonte, um homicídio ocorreu no bairro Catolé.





Sertão





No Interior Norte do Estado, a Polícia fez o registro de quatro assassinatos nos Municípios de Acarape, Ocara, Paraipaba e Forquilha.





No Interior Sul, três homicídios ocorreram em Jaguaribe, Crato e Jucás.





Acidentes





Seis pessoas morreram em acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Quatro casos ocorreram na Região Interior Norte, nos seguintes Municípios: Barreira, Viçosa do Ceará, Masapê e Nova Russas. Já no Interior Sul foram duas vítimas em desastres que aconteceram em Caririaçu e Tabuleiro do Norte.





Os números são ainda parciais e, nesta segunda-feira, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deverá divulgar um balanço oficial das ocorrências registradas no período.





Fonte: Fernando Ribeiro