Em carta, garçom que matou vereador a facadas em Camocim cita perseguição: "brilho incomoda"

Equipes da Polícia Civil de Camocim realizaram buscas, nesta quinta-feira (16) na casa do garçom Antônio Charlan, suspeito de assassinar o vereador César Veras (PSD), em um restaurante no dia 28 de abril. No imóvel, os agentes encontraram uma carta que dá indícios de que outras pessoas próximas ao acusado se sentiam incomodadas com a presença dele.





No texto, Charlan cita frases como “Eu nunca vi inseto atacar uma lâmpada que está apagada”, “o brilho incomoda porque ele revela as sombras” e “não deixa abalar, você é luz”.





Preso dentro na cela, ele foi gravado em um vídeo em que afirma ter sido alvo de zombaria por parte de outras pessoas. “Perseguição. Queria sequestrar minha filha para vender para fora. Tem muita gente no meio envolvida. Muito forte. Muito grande. Todos os clientes que iam lá zombavam de mim, os próprios funcionários zombavam de mim”, declarou.





Antônio Charlan teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, com sede em Sobral, no dia 29 de abril e continua preso.





Confira a íntegra da carta





“Quando te criticarem, continue sendo luz, eu nunca vi um inseto atacar uma lâmpada que está apagada, então continua sendo luz, sabe porque os insetos atacam as luzes acesas? Porque o brilho incomoda e sabe porque o brilho incomoda? Porque ele revela as sombras porque ele mostra o que esta escondido porque ele ilumina o que precisa ser visto, porque ele desperta o que precisa ser mudado, porque ele inspira o que precisa ser criado, porque ele é a expressão da tua essência. Não se deixe diminuir, não se deixe ofender, não deixe abalar você, você é luz, você é amor, você e força.”

(O Povo)