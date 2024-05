V1OLÊNCIA: DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO SÃO REGISTRADAS EM SOBRAL

A primeira tentativa aconteceu por volta das 7h da manhã de sexta-feira (17). Segundo informações, dois indivíduos seguiram um homem e, após chegarem à rua Cauby Vasconcelos, no bairro Dom Expedito, dispararam contra a vítima, alvejando-a. A vítima foi identificada como Jailton Ferreira, foi socorrida para o hospital Santa Casa.





A segunda ocorrência aconteceu no bairro Dom José 1, nas proximidades da rua Ferroviária. Segundo informações, um homem foi baleado no braço, mas as circunstâncias não foram repassadas com precisão.





A PM foi acionada, realizou diligências, mas os suspeitos não foram localizados.





A Polícia Civil está investigando os crimes.





Com informações do portal Fnews