INDENIZAÇÃO MILIONÁRIA PARA IPHONE 7 COM DEFEITO: SAIBA SE VOCÊ TEM DIREITO!

Após uma batalha legal que se estendeu por anos, a Apple está se aproximando do prazo final para compensar os usuários nos Estados Unidos que enfrentaram problemas com seus iPhones 7 devido a um defeito de fábrica no sistema de áudio. Com a data-limite se aproximando rapidamente, os consumidores têm até o dia 3 de junho para solicitar sua parte no acordo.





A ação legal foi iniciada em 2019 por Joseph Casillas e De’Jhontai Banks, que compraram os iPhones 7 em 2017 e enfrentaram dificuldades de áudio decorrentes do defeito de fábrica. Um dos demandantes relatou ter ouvido um ruído estático irritante ao reproduzir vídeos, enquanto o outro só podia fazer chamadas usando o alto-falante, pois não conseguia ouvir o interlocutor de outra forma.





A ação também alegou que a Apple estava ciente do problema, causado por uma colocação incorreta do chassi, mas se recusou a consertá-lo. Embora a Apple tenha negado essas alegações, o caso foi resolvido com um acordo no valor de USD $35.000.000.





Os usuários nos Estados Unidos que adquiriram iPhones 7 e 7 Plus entre 16 de setembro de 2016 e 3 de janeiro de 2023 são elegíveis para receber a compensação. Aqueles que pagaram por reparos relacionados ao defeito podem receber até 349 dólares, enquanto os que não o fizeram podem receber entre 50 e 125 dólares.





Para solicitar a compensação, os usuários devem acessar o site oficial do acordo, https://smartphoneaudiosettlement.com/, e fazer a solicitação até o prazo final estabelecido.





Este caso destaca a importância dos direitos do consumidor e da responsabilidade das empresas em lidar com defeitos de fábrica de forma rápida e eficaz. Com o prazo se aproximando, os usuários afetados são incentivados a garantir que recebam a compensação devida por seus problemas com o iPhone 7.





Fonte: Gazeta Brasil