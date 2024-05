AO ASSUMIR PETROBRAS, MAGDA CHAMBRIARD TERÁ AUMENTO SALARIAL DE 1.000%

Indicada pelo governo Lula para a presidência da Petrobras, a engenheira Magda Chambriard terá um aumento substancial de salário quando assumir o comando da petrolífera.





Atualmente, Magda trabalha como diretora da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com salário bruto mensal de R$ 13,1 mil.





Já como presidente da Petrobras, a engenheira terá remuneração mensal bruta de R$ 133,1 mil, um aumento de 1.024% em relação ao salário que recebia na assembleia.





Além dos vencimentos da Alerj, a renda de Magda é composta ainda pelos rendimentos de uma consultoria na área de óleo e energia, da qual a engenheira é sócia.





