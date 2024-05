Mansão, jatinho: veja a lista de bens que a família de Michael Schumacher vendeu para custear tratamento milionário do ex-piloto

A esposa do ex-piloto e heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, Corinna, teria aceitado que o marido “nunca estará completamente recuperado para usufruir desses bens de novo” quando decidiu vender a casa de férias da família na Noruega em 2015. Além da propriedade, Corinna também se desfez do jatinho particular do casal. As vendas resultaram em cerca de 25 milhões de libras (aproximadamente 162,6 milhões de reais na cotação atual), valores que seriam usados na recuperação do piloto.





Em 29 de dezembro de 2013, o ex-piloto, então com 44 anos, esquiava na pista do resort de Meribel, em Les Allues, nos Alpes Franceses, com sua família, quando uma pedra cruzou seu caminho de forma trágica. Ele havia ido até uma área proibida para ajudar outro esquiador que havia caído lá. O esqui de Schumacher colidiu com uma rocha, e ele foi arremessado a dez metros de distância. Ao cair, bateu a cabeça em outra pedra, resultando em seu capacete partido em dois pedaços.





Devido ao acidente, Corinna precisou assumir o império construído pela família e passou a tomar decisões financeiras relacionadas aos bens adquiridos pelo marido. Segundo o jornal inglês The Sun, os gastos com o tratamento de Schumacher ultrapassam os R$ 38 milhões por ano.





Oito relógios de luxo que pertenciam ao ex-piloto e heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, 55 anos, foram vendidos nesta semana, em um leilão em Genebra, na Suíça, por US$ 4,25 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões, na cotação atual). Segundo o jornal The Sun, é a esposa de Schumacher, Corinna, de 55 anos, quem está por trás da decisão de leiloar os relógios e outros bens já vendidos anteriormente, como casas e jatos particulares. Os valores arrecadados vão custear o tratamento do marido.





Em 2021, Corinna também vendeu a mansão do casal na cidade de Gland, na Suíça, por 58,7 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões na cotação atual).





A atual residência de Schumacher, chamada de Villa Yasmín, está localizada em Maiorca, na Espanha, e possui uma residência principal de três mil metros quadrados. Essa mansão pertenceu ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e foi adquirida por Corinna em 2018 por cerca de 30 milhões de euros (R$ 167 milhões). Embora haja poucas informações disponíveis sobre o local, sabe-se que a propriedade foi construída em um terreno de 15 mil metros quadrados, com duas mansões menores, piscinas, ginásio, um enorme jardim e um heliponto.





Após o acidente, Mick Schumacher, filho de Michael, decidiu seguir a carreira do pai no automobilismo, com o apoio da mãe. Ele competiu pela equipe norte-americana Haas por duas temporadas e atualmente é piloto reserva da Mercedes.





Via Terra Brasil Notícias