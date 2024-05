GOVERNADORA MANDA PM ARQUIVAR INVESTIGAÇÃO CONTRA SOLDADO GRÁVIDA QUE FEZ ENSAIO USANDO FARDA

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), determinou nesta sexta-feira (17) o arquivamento do processo administrativo disciplinar aberto para apurar a conduta de uma policial militar que fez um ensaio fotográfico usando a farda da corporação.





Como mostrou a 98 FM, a Polícia Militar (PM) abriu o procedimento porque a policial teria usado a farda “em desacordo com o previsto no regulamento de uniformes” da PM.









Confira a nota do Governo do Estado:





"Por ordem expressa da governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) determinou à Polícia Militar do RN o arquivamento, imediato, do processo administrativo disciplinar aberto para apurar a conduta de uma policial militar pertencente à corporação que expôs, em mídia social, uma fotografia em que a mesma, grávida, aparece trajando o fardamento da corporação."





Quando a notícia da investigação veio a público, a Associação dos Cabos e Soldados da PMRN disse que a abertura do procedimento representava “falta de empatia e sensibilidade” por parte da corporação. E ofereceu assessoria jurídica para a soldado.





Fonte: 98 FM Natal