Policial piauiense é morto a tiros em assalto a ônibus na BR-316

O policial piauiense Mazoel da Silva Carvalho, 34, foi morto a tiros durante um assalto a um ônibus interestadual na noite desta segundafeira, dia 13, na BR-316, no município de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão.





Segundo a Polícia Civil, a vítima era natural do Piauí, mas estava lotado na Polícia Militar do Pará. Ele seguida para visitar a família na cidade natal: Oeiras.





Cinco suspeitos em um carro branco conseguiram parar o ônibus que seguia em direção ao Piauí. Depois de entrarem no veículo, os bandidos anunciaram o assalto – durante a ação o policial reagiu, houve troca de tiros, e ele foi atingido no peito por um dos bandidos dentro do ônibus na BR-316.





O grupo fugiu em seguida levando os pertences dos passageiros. Uma passageira identificada como Maria de Fátima Cardoso Lobato, 52, também foi atingida durante o assalto. Ela foi socorrida e levada para um hospital onde está sob observação no Maranhão.





O policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá. O caso está sendo investigado como latrocínio – roubo seguido de morte – pela Polícia Civil do Maranhão.





