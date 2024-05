Lula está surpreso "com tanta gente negra" no Rio Grande do Sul

Declaração foi dada durante discurso para anunciar medidas de auxílio ao estado gaúcho.

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, transformou pronunciamento oficial no Rio Grande do Sul para anunciar medidas em prol da recuperação do estado em um discurso para atacar opositores, cercado por uma plateia de apoiadores que gritavam e cantavam em sua homenagem. Até aí nada novo.





Mas o presidente cometeu mais um deslize que vai entrar para a ‘lista histórica de suas pérolas’ e que seria capaz de colocá-lo em confusão com a militância do politicamente correto. Ele admitiu estar surpreso com as pessoas negras no estado gaúcho, mostrando desconhecimento sobre a população do estado.





“Eu falei para a Janja, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. Eu falei não é possível. E a Janja falou é porque são os mais pobres e moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas”.





De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Rio Grande do Sul tem 146 comunidades quilombolas. O Censo do IBGE de 2022 detalha que o Rio Grande do Sul tem uma população de quase 710 mil pessoas autodeclaradas pretas e 1,6 milhão de pessoas autodeclaradas pardas.





Via Diário do Poder