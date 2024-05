Atenção! Pai foragido após abandonar criança no Trairi/CE

Na noite de terça-feira, dia 14, um incidente chocante surpreendeu os moradores da cidade de Trairi. Uma câmera de segurança de um posto de combustível 24 horas, na localidade do Campestre, capturou o momento em que um homem desembarcava uma criança de seu carro e fugia às pressas do local. A situação chamou a atenção de populares, que prontamente se aproximaram para ajudar.





A criança, visivelmente perturbada e chorando, foi encontrada com uma sacola e mochila contendo roupas. O homem, ao perceber a movimentação, voltou rapidamente, pegou a criança e a colocou de volta no veículo antes de empreender fuga.





Até o momento, nem o indivíduo nem a criança foram localizados. As autoridades locais, incluindo o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, estão conduzindo diligências intensas para esclarecer o ocorrido. O incidente está sendo tratado como uma tentativa de abandono.





O veículo envolvido é um GM Celta 4P LIFE, de cor preta, com placa HXG8D44, registrado na cidade de Pacatuba/CE, fabricado no ano de 2007. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do veículo deve ser imediatamente comunicada à Polícia Militar.





Portal notícias -CE

Trairi notícias