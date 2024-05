Mulher tenta afogar filha de seis meses em piscina de clube

Uma mulher foi detida em flagrante depois de tentar afogar sua própria filha, de apenas seis meses, na piscina de um clube em Cidade Ocidental (GO), nos arredores do Distrito Federal. O incidente ocorreu no final da tarde de terça-feira (14), no Bairro Parque Estrela Dalva III.





De acordo com relatos de testemunhas, a mulher começou a agredir o bebê antes mesmo de chegar ao clube. Ao entrar nas instalações com a criança nos braços, dirigiu-se à piscina e começou a submergir repetidamente a criança na água.





Diante da cena chocante, os próprios frequentadores do clube intervieram e o gerente do local retirou a criança, já sem fôlego, dos braços da mãe. Por sorte, o bebê foi resgatado com vida.





A Polícia Militar de Goiás foi acionada e a mulher foi detida, sendo posteriormente encaminhada à Central de Flagrantes de Luziânia (GO) e ficando à disposição da Justiça. É importante notar que a mulher estava em regime semiaberto por crime de roubo. A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar e levada ao Hospital Municipal da Cidade Ocidental para avaliação médica.





