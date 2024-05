Governo anuncia PIX de R$ 5,1 mil por família que perdeu bens nas chuvas do RS

Governo libera PIX de R$ 5,1 mil para famílias afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A ajuda financeira visa auxiliar as famílias que perderam seus bens nas inundações.





O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quarta-feira (15) que o governo fará PIX de R$ 5,1 mil por família que perdeu bens nas chuvas do estado. Segundo o ministro, a medida deve beneficiar 200 mil famílias – o custo é estimado em R$ 1,2 bilhão, mas pode aumentar até o fim das chuvas.





O governo federal criou uma secretaria extraordinária para reconstrução do Rio Grande do Sul, comandada pelo ministro Paulo Pimenta. Ele será responsável por coordenar as ações federais no estado e o diálogo com os demais ministérios, governo gaúcho e prefeituras.





Via Meio Norte