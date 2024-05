Morre o narrador Silvio Luiz, aos 89 anos

Morreu nesta quinta-feira (16) o narrador esportivo Silvio Luiz, aos 89 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. A informação foi confirmada pela Record, última emissora onde trabalhou.





O narrador encontrava-se internado, em coma induzido, desde o dia 8 de maio na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de São Paulo.





Anteriormente, no dia 7 de abril, Silvio Luiz foi hospitalizado após sentir-se mal durante a transmissão de Palmeiras e Santos pela final do Campeonato Paulista. Ele comentava a partida pelo portal R7, da Rede Record, quando começou a apresentar dificuldades na fala. Prontamente retirado do estúdio por um bombeiro, Silvio foi encaminhado a unidade hospitalar onde permaneceu internado até o dia 30 do mesmo mês.

Silvio Luiz





Paulista, nascido em 14 de julho de 1934, Sylvio Luiz Machado de Souza é conhecido como um dos maiores locutores do Brasil. Como narrador, trabalhou na transmissão de Copas do Mundo e em outros inúmeros eventos esportivos, e marcou uma geração com seus famosos bordões. “Está valendo”, “Acerta o seu daí que eu arredondo o meu daqui”, “Olho no lance, éééé...” são alguns deles.





Fonte: Folha do Estado