Leite é detonado por comentário: "Muitas doações do Brasil = menos venda no comércio local"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tem enfrentado uma onda de críticas nas redes sociais após afirmar que as doações feitas por brasileiros para ajudar a população gaúcha, afetada por enchentes devastadoras, podem dificultar o "reerguimento do comércio" no estado. As enchentes já resultaram em 149 mortes e causaram imensos danos materiais. As informações são da Folha do Estado.





Em entrevista à Rádio Band News FM, Leite explicou: "Pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país".





A declaração gerou um intenso debate online, com muitos usuários das redes sociais acusando o governador de desvalorizar a solidariedade nacional. "Muitas doações do Brasil = menos venda no comércio local. A preocupação do governador Eduardo Leite neste momento", publicou o jornalista GugaNoblat no Twitter, acompanhado de um vídeo do comentário do governador. A postagem rapidamente viralizou, sendo citada em mais de 60 mil tweets e tornando-se um dos tópicos mais comentados na seção de Política.





Diante da repercussão negativa, Eduardo Leite utilizou seu perfil no Instagram para pedir desculpas, esclarecendo que houve um mal-entendido. "Em nenhum momento, eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar nosso Rio Grande do Sul numa grande reconstrução. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, traz também a situação dos nossos pequenos comerciantes", afirmou.





O governador admitiu que misturou a "questão das doações" com a situação dos comerciantes locais. "As últimas semanas têm sido brutais para todos nós, e ninguém está livre de errar. Portanto, meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas", concluiu no vídeo.





A situação ilustra a complexidade e a sensibilidade envolvidas na gestão de crises humanitárias, onde a solidariedade e o apoio popular se tornam essenciais, mas também demandam uma atenção equilibrada aos diversos impactos socioeconômicos regionais.

