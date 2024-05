Mulher revela es7upro durante consulta médica, e marido é condenado

Um homem, de 75 anos, foi condenado depois de estuprar a própria esposa diversas vezes em Vidal Ramos (SC), no Alto Vale do Itajaí. A situação foi descoberta em uma ida da vítima ao posto de saúde, onde ela relatou ao médico as dores que sentia na região íntima devido à prática sexual feita contra a sua vontade. Lesões foram identificadas em exames, e o boletim de ocorrência feito.





O Ministério Público, que fez a acusação, reforçou sobre o fato de que, mesmo que haja um relacionamento entre os envolvidos, forçar relações sexuais é crime. “A partir do momento em que a vontade da mulher não é respeitada, o ato sexual praticado sem consentimento é considerado estupro marital”, detalhou o órgão.





(Metrópoles)