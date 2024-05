Lula diz querer viver 120 anos e disputar mais dez eleições

Nesta quarta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer que deseja viver até os 120 anos e que este é um pedido que ele faz para “o homem lá de cima”. No discurso, feito durante sua terceira visita ao Rio Grande do Sul, o petista também demonstrou o desejo de continuar na Presidência por muitos anos.





– Eu vou viver até 120 anos. Eu já falei para o homem lá em cima: “Não estou a fim de ir embora, me deixa aqui”. Porque eu ainda penso em disputar umas 10 eleições. Ia de bengala disputando eleição.





Lula esteve em São Leopoldo para anunciar uma série de medidas para os gaúchos que perderam suas casas por conta das enchentes que castigaram o estado.





Entre os planos do governo federal está a compra assistida de imóveis usados dentro do padrão do programa Minha Casa, Minha Vida. Imóveis que estejam em processo de leilão da Caixa ou Banco do Brasil também serão utilizados para realocar as famílias.





Além disso, o governo promete o repasse de R$ 5,1 mil a todas as famílias diretamente afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.





(Pleno News)