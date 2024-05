Enchentes no RS: nível do Guaíba começa a diminuir após pico de 5,25 metros

O transbordamento do lago forçou milhares de pessoas a deixarem suas residências, principalmente em bairros das regiões Norte, Central e Sul da cidade.





Após alcançar um pico alarmante de 5,25 metros na última terça-feira (14), o Guaíba, em Porto Alegre, parece finalmente dar sinais de estabilização, trazendo um alívio para a população atingida. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, a tendência agora é que o nível do lago diminua gradualmente.









CONSEQUÊNCIAS DO TRANSBORDAMENTO





O transbordamento do lago forçou milhares de pessoas a deixarem suas residências, principalmente em bairros das regiões Norte, Central e Sul da cidade. Ruas, o aeroporto Salgado Filho e a estação rodoviária foram submersos, levando a uma mobilização de emergência que resultou em 13,9 mil pessoas abrigadas em 155 locais designados pela prefeitura.









EXPECTATIVA DE ESTABILIZAÇÃO





Apesar de ainda estar acima da cota de inundação, que é de 3 metros, a água começa a recuar, especialmente nas áreas mais afetadas. O hidrólogo Fernando Fan, do IPH, explica que, à medida que o nível diminui, as casas de bombas serão reativadas, auxiliando no escoamento das águas e na recuperação das áreas atingidas.









DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS





Mesmo com a melhora gradual da situação, os bairros afetados ainda enfrentam instabilidade, enquanto novas chuvas são previstas para o final do mês. No entanto, com a diminuição do nível do Guaíba, espera-se que a cidade possa avançar para as próximas etapas de manutenção e recuperação.