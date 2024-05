Dois homens são presos após assalto a posto de combustíveis em Ibiapina/CE

Dois homens foram presos pelas forças de segurança após terem praticado um assalto a um posto de combustíveis no município de Ibiapina, no interior do Ceará. A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança instalada no local.





Nas imagens, é possível ver os dois indivíduos chegando ao posto, fingindo serem clientes e pedindo para o frentista abastecer a motocicleta em que estavam. Eles, porém, logo revelam a real intenção da abordagem e sacam a arma. Eles levam uma quantia em dinheiro do estabelecimento comercial e alguns pertences dos funcionários que estavam próximos.





Conforme informado pela polícia, na mesma noite eles ainda assaltaram uma mulher no município de Ubajara e fugiram em direção a Tianguá. Eles foram localizados e presos pelos agentes policiais em um matagal. Com a dupla, foram apreendidos quatro aparelhos celulares e uma réplica de uma pistola. Já a moto que foi usada pelos dois havia sido roubada no município de Tianguá.





Os suspeitos foram identificados como Artur de Sousa Primo, de 23 anos, e Franciel Alves de Araújo, de 22 anos. O primeiro já tinha antecedentes criminais por homicídio e roubo, enquanto o outro já tinha passagens por posse irregular de arma de fogo e ameaça. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Tianguá.





Portal CGmais