Quanto uma pessoa precisa ganhar por mês no Brasil para ser rica?

Você tem o sonho de ficar rico, ter todas as suas contas pagas, não ter que lidar mais com bancos e pessoas te ligando e cobrando, podendo ainda desfrutar de uma vida tranquila, sem muito estresse?





Na verdade, esse é o sonho de milhares de brasileiros, mas poucos são aqueles que realmente podem desfrutar de uma condição de vida como essa. Em especial porque o Brasil é reconhecido como um dos países com pior desigualdade de renda do mundo.





Mas, apesar de existir muito menos rico comparado a população geral, muitas pessoas estão lutando todos os dias para conseguirem chegar ao patamar de rico, e, na verdade, muitos estão conseguindo, isso porque, no caso, o Brasil cresceu cerca de 40% no número de milionário nos últimos 3 anos.





Falando um pouco mais sobre riqueza, principalmente para você que está lutando para chegar nesse patamar, já se perguntou quanto você precisa ganhar para ser considerado rico em nosso país? Qual será o salário mensal que faz com que uma pessoa seja considerada rica no Brasil?





Qual salário de uma pessoa rica no Brasil?





Para responder a essa pergunta, utilizaremos dados reais de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que se baseou em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios Contínua, assim como pelas declarações de Imposto de Renda, para determinar exatamente qual o salário uma pessoa precisa receber para ser considerada rica.





Com base nos resultados, apenas 1% da população brasileira pode ser considerada rica, ou seja, do total de 203 milhões de habitantes em nosso país, segundo dados do IBGE, temos cerca de 2,3 milhões de pessoas ricas no Brasil.





Agora com relação ao salário que é preciso receber. Para ser considerado rico no Brasil e integrar esse grupo de 1% da população brasileira, é preciso receber um salário mensal de pelo menos R$ 27 mil, caso você receba menos, não será classificado como rico, com base no indicador da Fundação Getúlio Vargas.





Qual salário de uma pessoa milionária no Brasil?





Aproveitando que falamos sobre quanto uma pessoa precisa receber para ser considerada rica, vamos falar também sobre super-ricos e milionários, e quanto é preciso receber ou ter para ser classificado como alguém de alto escalão no Brasil.





É importante frisar que, não existe uma estimativa do salário mensal de uma pessoa para que ela seja considerada milionária, mas sim, uma estimativa de quanto a pessoa precisa ter para ser denominada como milionário.





Segundo a plataforma Toro investimentos, para ser classificado como milionário em nosso país, é preciso ter um patrimônio líquido de pelo menos 1 milhão de dólares e não de reais como muitos acreditam. Só para explicar, o patrimônio líquido nada mais é do que o que sobra quando subtrai o que se deve e o que possuí.





Com relação ao salário mensal, apesar de não haver a classificação do salário para ser considerado milionário, a Fundação Getúlio Vargas determina que, para ser considerado um super rico no nosso país que seria algo próximo a ser um milionário é preciso receber um salário médio mensal de pelo menos R$ 95 mil. Vale lembrar que a porcentagem de super ricos no Brasil é de apenas 0,1% da população.





Via Folha do Estado