FAMÍLIA DESESPERADA PROCURA JOVEM DE 13 ANOS DESAPARECIDA EM CAMOCIM

A família de Gabriela da Cunha Nascimento, de apenas 13 anos, está em desespero desde a noite da última terça-feira (14), quando a jovem saiu de sua casa, localizada na Rua Kleber Pessoa Navarro Veras, no bairro Jardim das Oliveiras, e não retornou. Gabriela estava acompanhada de uma amiga, ainda não identificada, e ambas tomaram rumo ignorado por volta das 20h.





Segundo relatos dos familiares, as duas meninas estavam vestindo vestidos pretos no momento do desaparecimento. Preocupados, amigos e parentes de Gabriela procuraram nossa equipe de reportagem para divulgar o caso e pedir ajuda à comunidade.





“Estamos muito preocupados, ela nunca fez isso antes. Pedimos a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Gabriela e sua amiga que entre em contato com a polícia imediatamente”, apelou cunhada da jovem, visivelmente abalada.





A Polícia Militar já foi informada do desaparecimento e está conduzindo buscas na região. Eles pedem que qualquer pessoa que tenha visto as meninas ou tenha informações que possam ajudar a localizá-las entre em contato com o número 190 o mais rápido possível.





A população de Camocim está mobilizada, com vizinhos e amigos se unindo às buscas e compartilhando informações nas redes sociais. “Precisamos da ajuda de todos. Qualquer detalhe pode ser crucial para encontrar essas jovens em segurança”, reforçou um dos voluntários que participa das buscas.





O desaparecimento de Gabriela e sua amiga trouxe uma onda de preocupação e corrente nas redes sociais. A família espera que com a divulgação do caso, novas informações surjam e ajudem a trazer as meninas de volta para casa sãs e salvas.





Continuaremos acompanhando de perto esse caso e traremos atualizações à medida que novas informações se tornem disponíveis. Quem tiver qualquer informação relevante deve entrar em contato com a Polícia Militar ou com a família de Gabriela.





Via Camocim Mídia