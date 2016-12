FIM DO MUNDO: Vizinho ouve choro e fotografa estupro

Um policial militar da reserva que estava ouvindo gemidos de sofrimento de uma criança decidiu ver o que estava acontecendo. Ao olhar por cima do muro da residência, ele flagrou uma menina sendo estuprada. O PM fotografou o crime em andamento e acionou a polícia.





O estupro ocorreu na Avenida Tenente Amaral, no Bairro do Zerão, Zona Sul de Macapá, por volta das 9h de domingo, 25. O acusado tem 17 anos e a vítima apenas 8 anos. Os dois são irmãos de pais diferentes.





"A família afirma que foi a primeira vez, mas populares dizem que pode ter ocorrido outras vezes. Se não fosse a população, poderia ter ocorrido um mal maior", comentou o tenente Kaio, do Batalhão de Rádio Patrulhamento Motorizado (BRPM).

PM foi chamada por vizinho que fotografou estupro. Fotos: Olho de Boto





Os pais haviam saído de madrugada para visitar parentes, e ainda não haviam retornado.





“Como era Natal, nós saímos e pedimos pra avó tomar conta das crianças. Quero justiça”, disse o pai da vítima e padrasto do acusado ao chegar na Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deiai), para onde o adolescente foi levado.





Irmão tem 17 anos e foi apresentado por estupro de vulnerável

Vizinhos ficaram revoltados com o crime, e um deles teria sido ameaçado pelo adolescente durante a apreensão.





“Um policial da reserva, por cima do muro dele viu a situação e chamou os vizinhos. A criança estava chorando. Ele ainda ameaçou a gente, dizendo que me conhece. Mas ele tem que pagar. Está errado”, disse indignado um vizinho.





O adolescente acusado foi apresentado pela PM por estupro de vulnerável. As fotos do estupro foram repassadas para a equipe do BRPM e depois para a Polícia Civil.









Na foto é possível ver o adolescente deitado com a criança em cima de folhas de bananeira colocadas no chão. A criança tem uma expressão de pânico.





O menor de 17 anos foi apreendido depois que um vizinho o fotografou estuprando a irmã que é filha de seu padrasto. O crime ocorreu na Rua Tenente Amaral, no Bairro Zerão, por volta das 9h.





“Ele foi levado ao promotor de Justiça que pediu a custódia dele ao juiz de plantão. Agora ele será levado para o CIP (Centro de Internação Provisória)”, informou uma fonte.





O menor já tinha passagem por tentativa de homicídio. A menina foi encaminhado para o serviço de apoio psicológico da Polícia Técnica. O caso também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.