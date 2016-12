Homem se divorcia logo depois de casar porque mulher não largava o celular

Ah, os casais de hoje em dia... Você já deve ter se deparado com alguma campanha ou vídeo, ou até mesmo comentários de que as pessoas hoje em dia não se falam mais e não conseguem mais largar o celular. A situação pode ser ainda pior quando se trata do parceiro ou parceira com quem você acabou de casar.





Foi o que aconteceu com um casal na Arábia Saudita: depois da festa de casamento, eles partiram para um hotel para passar a noite de núpcias – e foi aí que tudo deu errado. Assim que entraram no quarto, o noivo conta que a sua esposa pegou o celular e começou a trocar mensagens com suas amigas. O problema é que ela não largava o aparelho por nada.





Ele afirmou que tentou uma aproximação carinhosa, mas foi sumariamente ignorado pela companheira, que não tirava os olhos do smartphone e ignorava sumariamente tudo que o rapaz falava ou fazia.





“Elas são mais importantes que eu?” – “Sim”





É claro que podem existir diversos motivos para isso acontecer, como o fato de a moça estar nervosa – afinal de contas, ela havia acabado de se casar, e isso é um acontecimento significativo na vida de qualquer pessoa.





De qualquer forma, o rapaz suplicou para que ela parasse de trocar mensagens e, ao ser ignorado mais uma vez, perguntou se as amigas com quem sua esposa trocava mensagens eram mais importantes que ele. A resposta? Um sonoro “SIM”. Deve ter doído.





A discussão esquentou e, então, o noivo anunciou que estava se divorciando dela e foi embora. Até houve uma tentativa de reconciliação por parte do órgão encarregado do divórcio, mas nada feito: o jovem não voltou atrás em sua decisão.





Um dado curioso é que, na Arábia Saudita, o índice de divórcios entre casais recém-casados alcançou alarmantes 50%. Deve ser realmente difícil conversar com a pessoa com quem você decidiu dividir sua vida, né?





Seu companheiro ou companheira tem o hábito de ficar muito tempo usando o smartphone?





Fonte: Gulf News