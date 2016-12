Ivo Gomes anuncia nomes de novos secretários nesta quinta-feira (22)

O prefeito eleito de Sobral, Ivo Gomes, deve anunciar no final da manhã desta quinta-feira (22) mais três nomes que comporão o seu secretariado. Os nomes e as pastas ainda são mantidas em total sigilo, e a comunicação pública será feita pela assessora de comunicação Ranne Almeida, no programa Izaias Nicolau, na Rádio Tupinambá AM.





Segundo informações obtidas pelo Blog Sobral em Revista, o perfil dos novos nomes acompanhará o alto nível técnico acadêmico dos dois nomes já anunciados, no caso, o médico Gerardo Cristino e o professor Herbert Lima, respectivamente futuros secretários de Saúde e Educação.